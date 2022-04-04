Хабаровск, , 06:41 — REGNUM В Хабаровске на базе краевой клинической больницы имени Сергеева готовится к открытию центр цифровой реанимации.

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«Из резервного фонда правительства Российской Федерации при содействии губернатора края Михаила Дегтярева выделено 189 млн рублей на переоснащение реанимационных отделений. Уже в апреле этого года ожидается поступление аппаратов ИВЛ и мониторов. Новое оборудование позволит не только заменить устаревшее на современное, но и сделать единую цифровую реанимацию. Появится возможность отслеживать состояние пациентов на реанимационных койках во всех больницах Хабаровского края», — сообщил в своём телеграм-канале зампредседателя правительства региона Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, качественные медицинские светильники получила больница Свободненского района Амурской области. Всего по нацпроекту «Здравоохранение» закуплено десять единиц оборудования.