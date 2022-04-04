Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Президента США Джозефа Байдена назвал худшим американским лидером в современной истории страны экс-вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс 3 апреля в эфире Fox News.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пенс обратил внимание на ошибки администрации президента Байдена в борьбе с пандемией коронавируса, на уход из Афганистана, который Пенс охарактеризовал как «катастрофический».

Также Пенс указал на рост цен на топливо, который достиг уже 70%, и на инфляцию, которая стала рекордной за последние 40 лет.

На основании всех указанных фактов Пенс сделал вывод, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. Кроме того, экс-вице-президент заявил, что в США наблюдается самый худший кризис в истории страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президента США Байдена обвинили в сознательном нанесении вреда американцам.

Читайте ранее в этом сюжете: Байдена обвинили в умышленном нанесении вреда американцам