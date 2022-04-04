Кито, 4 апреля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. В результате столкновений в тюрьме, расположенной в эквадорском городе Куэнка на юге страны, число жертв возросло до 20. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны в своих аккаунтах в соцсетях.

Тюрьма

«20 погибших были доставлены в Центр судебной медицины Куэнки. Мы просим граждан получать информацию по официальным каналам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что как минимум ещё 10 заключённых ранены, а 52 заключённых смогли сбежать из тюрьмы. Причиной вспыхнувших столкновений могло стать соперничество между представителями различных криминальных группировок.

Полиция и военные пытаются наладить ситуацию в тюрьме.