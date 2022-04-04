Москва, , 06:38 — REGNUM Арбитраж Москвы 20 мая 2022 года планирует рассмотреть иск к компании с офшорными корнями — ООО «Яндекс» и ООО «Компания АРС». В споре речь идёт «о защите прав на полезную модель, взыскании компенсации», передаёт ИА REGNUM.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан ООО «Авто Фрикс» в начале февраля 2022 года. Сумма претензий составляет 10 млн рублей. Дело принял к производству судья Ведерников, но от ответчика «поступило ходатайство о назначении судебного разбирательства по делу на более позднюю дату, что необходимо для предоставления возможности урегулирования спора во внесудебном порядке». В связи с этим слушания перенесли на конец мая. Суть претензий к «Яндексу» пока не сообщалась.

Компания-истец зарегистрирована в едином госреестре юрлиц в 2015 году в Москве и занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году иск к ООО «Яндекс» с претензиями, связанными с защитой прав на разработку, подало НАО «Оллмай. блог». Заседание по этому делу назначено на 15 июня.

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Бенефициаром «Яндекса» фигурирует олигарх с паспортом Мальты Аркадий Волож. Корни актива уходят в Нидерланды, в которых прописана часть головных компаний группы. Неоднократно юрлица из состава холдинга являлись фигурантами проверок надзорных органов в России, в том числе и антимонопольного расследования по злоупотреблению «рыночной властью на рынке общего поиска».

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