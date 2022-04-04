Улан-Удэ, , 06:33 — REGNUM Прием и отправку авиарейсов после того, как была расчищена от снега взлетно-посадочная полоса, возобновил международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ. Об этом 4 апреля сообщил гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев в своем телеграм-канале.

В аэропорту Publicdomainpictures.net

«В 11:00 местного времени (06:00 мск – ред.) аэропорт Байкал открывается для приема и обслуживания воздушных судов», — написал он в своем сообщении.

При этом ранее гендиректор аэропорта в Улан-Удэ рассказал, что сотрудники воздушной гавани в течение всей ночи расчищали взлетно-посадочную полосу, однако из-за непрекращающегося снегопада утренние рейсы принять не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на воскресенье, 3 апреля, из-за снегопада около 50 авиарейсов было отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла.

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