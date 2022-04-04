Екатеринбург, 4 апреля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на территории микрорайона Сортировочный неизвестный зверски избил женщину. Об этом информируют местные СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По данным Е1. ru, несколько дней назад гражданка решила покормить бездомных собак. И в этот момент на неё набросился некий высокий гражданин, ударил по голове бутылкой и стал пинать. После этого пострадавшую госпитализировали.

В городском УМВД журналистам пояснили, что ведут поиски преступника. Подозреваемые уже есть.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом же районе в феврале произошло ещё одно резонансное нападение. Тогда на двух женщин набросилась толпа мигрантов. Этот инцидент вызвал в России широкий резонанс.