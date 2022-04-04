Москва, , 06:23 — REGNUM Великобритания будет использовать украинский кризис после выхода из Евросоюза и постарается занять ведущее положение в Европе, как главная страна НАТО, в этом уверен капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил, что власти Великобритании действуют в этом направлении давно. В качестве примера эксперт привел заход эсминца Defender в территориальные воды России около Крыма и полеты разведывательной авиации.

А в настоящее время такая стратегия подтверждается поставками на Украину зенитно-ракетных комплексов, а также присутствие советников, которые «натаскивали командиров украинских националистических батальонов».

По мнению Дандыкина, Германия не желает участвовать в разрешении кризиса на Украине и стремится сохранить за собой статус первой экономики Европы. Но выбора у властей Германии нет из-за присутствия на её территории войск НАТО.

«Но Германия и сейчас пытается сопротивляться и вынуждена поднимать свои вооруженные силы, поднимать доли ВВП, а это сказывается на состоянии государства, особенно на фоне большого потока беженцев», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Рогозин удивился почему канцлер Германии Олаф Шольц и его министры пытаются читать лекции России. Глава «Роскосмоса» посоветовал им «ещё лет на сто засунуть язык свой в одно специальное место».