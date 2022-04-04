Манила, 4 апреля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Около побережья острова Минданао (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом 4 апреля сообщает филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии.

Zeml.info Землетрясение

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 66 км в юго-западном направлении от муниципалитета Баябас (провинция Южный Суригао), в котором проживает свыше 8,9 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 1 км.

При этом угроза цунами не объявлялась, данных о пострадавших и вероятных разрушениях на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в южной части острова Тайвань произошли подземные толчки магнитудой 4,8.

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