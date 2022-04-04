Село Верхневилюйск, Якутия, 4 апреля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Сотрудники «Сахатранснефтегаза» нашли место утечки на газопроводе высокого давления. Приступить к работам по устранению аварии готовы сварочные бригады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе компании.

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Причиной утечки назван разлом трубы на месте врезки газопровода, его диаметр — 100 мм. Труба была повреждена из-за морозобойной трещины грунта. К месту аварии расширяют подход, чтобы провести ремонтные работы.

«К настоящему моменту утечка временно устранена. На месте инцидента проводятся земляные работы, чтобы обеспечить необходимый доступ к телу газопровода. Основные газовые сети Верхневилюйска остаются под давлением, но кратковременные веерные отключения для обеспечения безопасности ожидаются. Примерно с 13:00 начнутся работы по ремонту, сварочные бригады будут действовать максимально быстро», — подчеркнул главный инженер предприятия Александр Гоголев.

Частично газоснабжение могут ограничить в одном из районов Верхневилюйска. Аварию устраняют 32 человека и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, есть вероятность, что на время от газа в Верхневилюйске отключат около 2 тыс. абонентов. Котельные района подготовлены к переходу на резервный вид топлива.