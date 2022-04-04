Лас-Вегас, США, , 06:21 — REGNUM Специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского показали на церемонии вручения американской музыкальной премии Grammy в Лас-Вегасе. Прямая трансляция мероприятия ведётся 4 апреля телеканалом CBS.

Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

Национальная академия искусства и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences) приняла решение дать слово украинскому лидеру на церемонии вручения премии Grammy. Видеообращение Зеленского было показано перед выступлением певца Джона Лендженда.

Украинский лидер призвал всех поддержать Украину любым способом и не молчать, чтобы мир пришёл в украинские города.

Певец Лендженд выступил после обращения Зеленского совместно с украинскими музыкантами и певицами.

Напомним, ряд американских деятелей культуры призывал дать президенту Украины возможность выступить на церемонии вручения наград киноакадемии «Оскар». Однако, после обсуждения, киноакадемики приняли решение не в пользу Зеленского.

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