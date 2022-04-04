Владивосток, 4 апреля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Всемирный День русского самовара отпразднуют во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Самовар

Читайте также: В Калужской области стартовал Год культурного наследия народов России

Празднование планируется 11 июня.

В рамках объявленного Года культурного наследия народов России было решено включить русский самовар во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО, а также организовать Всемирный День русского самовара.

Глава Владивостока Константин Шестаков поддержал идею провести праздник, а также предложил подумать над открытием в столице Приморья чайной.

«Уверен, что это было очень интересно и жителям города, и его гостям», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничное мероприятие, посвящённое открытию Года культурного наследия народов России в Калужской области, состоялось в Доме народного творчества и кино «Центральный».