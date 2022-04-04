Москва, , 06:16 — REGNUM В течение ближайших дней в Санкт-Петербурге ожидается аномально низкое атмосферное давление. Об этом 4 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Санкт-Петербург Александр Беггров. Вид Санкт-Петербурга с Университетской набережной. 1884

«В Питере будет очень низкое атмосферное давление в ближайшие дни, особенно во вторник. Оно будет всего лишь 730 миллиметров ртутного столба при норме 760 миллиметров ртутного столба», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что это связано с надвигающимся с северо-западного направления на Россию циклоном.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник, 4 апреля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков и температура воздуха от +3 до +5 °C.

Читайте также: В Москве 4 апреля ожидается облачная с прояснениями погода и до +5 °C