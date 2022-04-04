Тайбэй, 4 апреля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. В южной части острова Тайвань произошли подземные толчки магнитудой 4,8. Об этом 4 апреля сообщает тайваньская сейсмологическая служба.

Yaelo Землетрясение

По информации службы, землетрясение ощутили жители городовх Гаосюн и Тайнань на территории уездов Цзяи и Юньлинь.

Также уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 58,5 км в северо-восточном направлении от Гаосюна, очаг находился на глубине 8,4 км. Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,3 было зарегистрировано сейсмологами в центральной части Японии.

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