Токио, 4 апреля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,3 было зарегистрировано сейсмологами в центральной части Японии. Об этом 4 апреля сообщило национальное метеорологическое управление.

Smchealth.org Землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Исикава, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Через несколько минут после первого землетрясения был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,1 с эпицентром в том же районе.

Информация о возможных пострадавших, либо повреждениях объектов инфраструктуры в результате подземных толчков не поступала. Энергетическая компания Hokuriku Electric Power сообщила об отсутствии каких-либо внештатных ситуаций, связанных с землетрясением, на АЭС «Сика», расположенной в префектуре Исикава.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух землетрясениях в районе острова Сахалин и в районе островов Курильской гряды.