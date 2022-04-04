Владивосток, 4 апреля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин, компания которого опосредованно связана с новым резидентом ТОР «Надеждинская» «ТИГР-Фабрика» (генеральный директор Максим Грачёв), осенью 2022 года планирует начать строительство в крае рыбоперерабатывающего комплекса полного цикла. Объем частных инвестиций по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составит около 2,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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На проектную мощность выход запланирован на середину 2026 года.

В результате запуска нового предприятия более 630 приморцев смогут трудоустроится.

В границах ТОР«Надеждинская» планируется построить завод по рыбопереработке с цехами, холодильниками, складом готовой продукции и установить производственные технологические линии.

Биоресурсы «ТИГР-Фабрика» планирует добывать своими силами, отдельные виды приобретать у компаний Дальневосточного бассейна. Проектом также предусмотрено строительство производственной лаборатории.

Резидент ТОР будет вести постоянный контроль состояния сырья, тары, полуфабрикатов и готовой продукции – органолептический, технический, химический и бактериологический. Это неотъемлемая часть технологического процесса и необходимое условие производства высококачественной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, более 230 тыс. тонн водных биоресурсов с начала года выловили предприятия Приморья — реализация рыбной продукции увеличилась в 1,5 раза.