Нью-Йорк, США, , 05:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в серии послематчевых буллитов команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей в серии буллитов со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 3:3. В составе «Флайерз» голы забили Кэм Йорк (6-я минута), Оуэн Типпетт (7-я) и Джоэль Фараби (41-я). У «Рейнджерс» шайбы забросили также отличившийся голевым пасом российский нападающий Артемий Панарин (42-я), шведский форвард Мика Зибанеджад (56-я) и Эндрю Копп (56-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Кевина Хейза.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин смог отразить 23 из 26 бросков по своим воротам. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 6 апреля на выезде сыграют с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия» в этот же день дома встретится с командой «Коламбус Блю Джекетс».