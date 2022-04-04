Пекин, , 05:46 — REGNUM По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в стране выросли на прошлой неделе, сообщает агентство Синьхуа.

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С 25 по 31 марта индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 134,99 пункта, увеличившись на 1,17 пункта за неделю. На еженедельной основе средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, выросла на 1,1% до 18,19 юаня (около $2,9) за кг, а цена на яйца выросла на 0,8% до 9,45 юаня за кг. Средние оптовые цены на 19 ключевых видов овощей, отслеживаемые правительством, выросли на 3% по сравнению с предыдущей неделей.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных с более чем 200 сельскохозяйственных оптовых рынков, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, морепродукты и продукты животноводства.