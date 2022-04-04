Пекин, , 05:44 — REGNUM Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC), крупнейший коммерческий кредитор Китая, сообщил о росте чистой прибыли на 10,3% в прошлом году, передает 3 апреля агентство Синьхуа.

Банк ICBC Handelsblatt.com

Согласно финансовому отчету, чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, в 2021 году составила 348,3 млрд юаней (около $54,84 млрд). Выручка компании выросла на 6,8% в годовом исчислении до 942,8 млрд юаней в 2021 году.

К концу декабря 2021 года коэффициент просроченных кредитов составил 1,42%, что на 0,16 процентных пункта меньше, чем на конец 2020 года. Согласно отчету, коэффициент покрытия резервов составил 205,84%.