Пекин, , 05:40 — REGNUM Банк Китая, один из четырех крупных государственных кредиторов страны, показал, что его чистая прибыль выросла на 12,28% в годовом исчислении в 2021 году, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

Центральный банк Китая Handelsblatt.com

Согласно отчету банка, поданному на Шанхайскую фондовую биржу, в прошлом году Банк Китая получил в общей сложности 216,56 млрд юаней (около $34,1 млрд) чистой прибыли, причитающейся акционерам его материнской компании. В отчете отмечается, что его выручка выросла на 6,71% по сравнению с годом предыдущим. Между тем, активы банка увеличились на 9,51% с начала 2021 года до 26,72 трлн юаней на конец года.

Кредитор в 2021 году продолжил свои усилия в области инклюзивного финансирования. Непогашенные кредиты банка на инклюзивное финансирование к концу 2021 года выросли на 53,15% по сравнению с предыдущим годом и составили более 881,5 млрд юаней.

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