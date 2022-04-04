Киев, , 05:37 — REGNUM Сдавшиеся в плен в Городище Луганской Народной Республики украинские военные рассказали о том, как им помогло командование ВСУ при наступлении российских танков, сообщило РИА Новости.

Такси Leonid Mamchenkov

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Перед солдатами стояла задача подорвать важный мост в Городище. Когда же к блокпосту подошли танки Вооруженных сил России командование Украины сказало своим военным: «Мне вам помочь нечем, вызывайте себе такси и добирайтесь как хотите».

Сложившие оружие военные рассказали, что в плену с ними обращаются достойно — «не бьют, не обижают».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале 4 апреля кадры штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром Замидом Чалаевым, «не дают спуску бандеровской шайке».