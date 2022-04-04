Пекин, , 05:32 — REGNUM Интернет-сектор Китая продемонстрировал устойчивый рост доходов в первые два месяца года, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий страны, передает 3 апреля агентство Синьхуа.

Интернет-пользователи в Китае Weibo.com

Доходы от бизнеса крупных интернет-компаний и связанных с ними компаний в стране за период с января по февраль составили 222,3 млрд юаней (около $35 млрд), увеличившись на 5,1% в годовом исчислении. Темпы роста были на 16,1 процентных пункта ниже, чем в 2021 году.

Выручка подсектора интернет-услуг передачи данных составила 32,1 млрд юаней, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным министерства, расходы на исследования и разработки в крупных интернет-компаниях и связанных с ними компаниях за этот период несколько снизились.