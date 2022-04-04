Хабаровск, , 05:30 — REGNUM В селе Удское, которое находится на севере Хабаровского края, начала работать новая электростанция, заменившая ранее уничтоженную пожаром. Об этом 4 апреля сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

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«В селе Удское Тугуро-Чумиканского района запущена новая блочно-модульная ДЭС. Старую уничтожил пожар», — написал он в своем сообщении.

Также Дегтярев уточнил, что новая электростанция полностью состоит из российского оборудования – в дизель-генераторных установках используются двигатели Ярославского моторного завода (ЯМЗ), а модуль-контейнеры изготовлены в производственных цехах в Хабаровске.

Отметим, пожар, в результате которого в Удском была уничтожена электростанция, произошел в феврале прошлого года.