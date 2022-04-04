Лхаса, Китай, , 05:29 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая планирует инвестировать около 140,4 млрд юаней (около $22 млрд) в крупные проекты в этом году, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

Тибет

По данным комиссии регионального развития и реформ, инвестиции будут направлены на 181 проект, который включает строительство железной дороги, шоссе, аэропорта, охрану водных ресурсов, чистую энергетику, зеленую промышленность, туризм и логистику приграничной торговли. Комиссия отметила, что в первом квартале этого года было запущено в общей сложности 24 новых проекта с инвестициями в размере 23,3 млрд юаней.

Китай прилагает усилия для содействия качественному развитию в регионе. На ключевые проекты региона, направленные на содействие экономическому и социальному развитию Тибета в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), запланировано более 600 млрд юаней инвестиций, что на 58% больше общего объема инвестиций за 13-ю Пятилетку.