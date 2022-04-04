Пекин, 4 апреля, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Сектор логистики электронной коммерции Китая отчитался об умеренном сокращении в марте, согласно отраслевому опросу, совместно проведенному Китайской Федерацией логистики и закупок и гигантом электронной коммерции JD.com, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

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Опрос показал, что индекс, отслеживающий логистическую деятельность электронной коммерции, в марте составил 104 пункта, снизившись на 4,9 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым низким показателем за последние два года. Согласно исследованию, всплеск случаев заболевания COVID-19 внутри страны снизил спрос и повлиял на эффективность логистических перевозок, передачи и распределения.

Субиндекс объема бизнеса снизился на 9,7 пункта по сравнению с прошлым месяцем до 118,2 пункта, что является самым низким показателем за два года. Субиндекс бизнес-расходов вырос на 5,5 пункта в марте, что стало новым максимумом с 2017 года.