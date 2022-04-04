Якутск, 4 апреля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Продлён срок домашнего ареста Сусанне Рожиной, подозреваемой в вымогательстве 50 млн рублей. Такое решение принял Якутский городской суд, сообщило ИА SakhaNews.

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За то, чтобы оставить блогера под домашним арестом, ходатайствовали следственные органы. Аналогичная мера пресечения продлена подозреваемому в пособничестве Сусанне Рожиной преподавателю ЯЭПИ и гендиректору компании «Стрела» Ринату Абсалихову.

По версии следствия, они вымогали 50 млн рублей у руководителя риелторской компании Гульнары Уваровой. В обмен на деньги ей было обещано, что не будет распространена собранная на неё компрометирующая информация.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер угрожала «стереть в порошок» директора риелторской компании, если не получит необходимую сумму. Сусанну Рожину задержали 9 февраля при передаче меченых денег.