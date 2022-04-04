Пекин, 4 апреля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. За первые два месяца этого года в транспортном секторе Китая наблюдался рост инвестиций в основной капитал, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства транспорта КНР, в период с января по февраль инвестиции в основной капитал в секторе составили 338,7 млрд юаней (около $53,33 млрд), увеличившись на 11,7% в годовом исчислении.

Большая часть средств была направлена на строительство дорожной и водной инфраструктуры, при этом инвестиции в дорожное строительство выросли на 15,7% в годовом исчислении до 255,1 млрд юаней.

Инвестиции в строительство водных путей за первые два месяца составили 18 млрд юаней, увеличившись на 3,9%.