Владивосток, 4 апреля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В два раза по сравнению с февралем, когда в число заболевших COVID-19 в Приморье было максимальным, сократилось число коек для таких пациентов. Об этом 4 апреля сообщила заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Анастасия Худченко в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Снижение суточной заболеваемости позволяет нам сокращать развернутый ранее коечный фонд для лечения пациентов с ковидом. С начала года было почти 3 тыс. мест (максимальное число), сейчас мы сократились — 1472 койки», — написала она в своем сообщении.

Также Худченко отметила, что резерв коек будет сохранен, так как новый коронавирус еще не побежден и добавила, что в конце прошедшей недели были закрыты три отделения для пациентов с COVID-19 во Владивостоке и Уссурийске.

При этом министр здравоохранения региона указала на то, что в настоящее время медучреждения проходят необходимые санитарные мероприятия для возобновления оказания плановой медицинской помощи в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности отмены масочного режима и других ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

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