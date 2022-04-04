Москва, 4 апреля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Постепенного потепления следует ожидать с 6 апреля в Москве. Об этом рассказал журналистам 3 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

Температура воздуха в Москве, по словам метеоролога, будет повышаться постепенно. Начиная с 6 апреля к границам России с северо-запада будет подходить циклон, Москва окажется на его восточной границе. Это означает, что в город будут поступать тёплые воздушные массы.

Как уточнил Вильфанд, потепление ожидается сдержанное и умеренное. Ночью 6 апреля температура воздуха повысится до нуля, а днём достигнет +4…+6 градусов. На следующий день, 7 апреля, потепление станет ещё заметнее, температура воздуха днём уже составит +6…+11 градусов. Днём 8 апреля в Москве ожидается +9…+12 градусов. Сопровождать потепление будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве 4 апреля ожидается облачная с прояснениями погода.