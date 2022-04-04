Пекин, , 05:18 — REGNUM Китайская компания China Huarong Asset Management Co., Ltd. заявила, что в 2021 году вновь стала получать прибыль на фоне усилий по снижению рисков и корректировке своей бизнес-стратегии, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

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Государственная компания по управлению активами сообщила о выручке в размере 93,1 млрд юаней (около $14,7 млрд) за 2021 год, что на 23,4% больше в годовом исчислении.

Чистая прибыль компании составила около 2 млрд юаней по сравнению с убытком в размере 102,9 млрд юаней годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, в 2021 году составила 378 млн юаней.

Компания заявила, что ее ускоренная корректировка бизнес-стратегии и усиленные меры по снижению рисков помогли увеличить выручку в прошлом году.