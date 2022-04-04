Победу самовыдвиженца на выборах в Якутии назвали исторической
Олёкминск, Якутия, 4 апреля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Выборы главы Олёкминска, на которых одержал победу над единороссом самовыдвиженец Сергей Щебляков, войдут в новейшую историю Якутии. В этом уверен экс-мэр Якутска, предприниматель Владимир Фёдоров.
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Он считает, что горожане не только отстояли местное самоуправление, но и выбрали независимого кандидата, который будет подотчётен только им, а не представителям правительства республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Олёкминске на выборах мэра Сергей Щебляков с результатом почти 51% голосов. Его единственного конкурента, представителя «Единой России» Ивана Несмелова, поддержали 37% избирателей. Во время предвыборной компании на самовыдвиженца оказывалось сильное давление.