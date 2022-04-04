Пекин, , 05:16 — REGNUM Продажи лотерейных билетов в Китае достигли 22,48 млрд юаней (около $3,54 млрд) в феврале, увеличившись на 18,6% в годовом исчислении, показали данные Министерства финансов Китая, передает 3 апреля агентство Синьхуа.

Бочонки лотереи Skitterphoto

Продажи лотерейных билетов в поддержку системы социального обеспечения в феврале составили 9,38 млрд юаней, что на 19,7% больше в годовом исчислении. По данным министерства, объем продаж лотерейных билетов для поддержки спортивной индустрии составил 13,1 млрд юаней, что на 17,9% больше в годовом исчислении.

За первые два месяца объем продаж лотерейных билетов составил 53,3 млрд юаней, в том числе 23,36 млрд юаней продаж пришлось на благотворительные билеты и 29,94 млрд юаней — на спортивные билеты.

Согласно правилам управления лотереями в Китае, средства, вырученные от продажи билетов, используются на административные расходы, проекты общественного благосостояния и на призовой фонд.