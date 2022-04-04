Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» нанес поражение с разгромным счетом команде «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Roland Skof-Peschetz

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей с сокрушительным счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили оформивший в матче дубль шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (1-я и 33-я минуты), Тайсон Джост (2-я), Маркус Фолиньо (41-я) и Николя Делорье (58-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Кэпиталз» стал Гарнет Хэтэуэй (51-я).

Российские форварды «Вашингон» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет в матче по одной результативной передаче каждый. Российские нападающий и защитник «Миннесоты» Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов, а также российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 6 апреля на выезде сыграет с клубом «Нэшвилл Предаторз», а «Вашингтон» днем позже дома встретится с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».