Пекин, 4 апреля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Объем бизнеса по трансграничным платежам в китайской валюте быстро рос в 2021 году, показал отчет Народного банка Китая, передает 3 апреля агентство Синьхуа.

Юань

По данным центрального банка страны, в прошлом году через китайскую систему трансграничных платежей в юанях было совершено более 3,34 млн транзакций, что на 51,55% больше, чем годом ранее. Общая стоимость этих сделок составила 79,60 трлн юаней (около $12,53 трлн), что на 75,83% больше в годовом исчислении.

В среднем в прошлом году ежедневно обрабатывалось около 13 400 транзакций на сумму 318,4 млрд юаней, говорится в отчете.