Москва, 4 апреля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Власти США из-за растущей продовольственной инфляции были вынуждены отменить введённые ранее санкции против удобрений, произведённых в России, об этом заявил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

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Смягчение санкций в отношении удобрений он назвал понятной и вынужденной мерой США.

«Цены на сельхозпродукцию растут, разгоняя продовольственную инфляцию, которая является глобальной проблемой», — сказал эксперт.

Сыроваткин отметил, что инфляция ускоряется и в Европе, но европейцы вряд ли пойдут на снижение пошлины на российские удобрения, так они занимают более жесткую санкционную позицию в отношении России.

Эксперт подчеркнул, что отмена санкций благоприятствует российскому экспорту и оказывает поддержку рублю.

Как сообщало ИА REGNUM, США сняли ранее введенные санкции на российские минеральные удобрения, испугавшись дефицита. Эту продукцию решено приравнять к товарам первой необходимости, наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями, чтобы не допустить включения их в санкционный список.