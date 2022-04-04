Якутск, 4 апреля 2022, 05:05 — REGNUM Жители Олёкминска отстояли своё право на свободное волеизъявление, избрав мэром города самовыдвиженца Сергея Щеблякова. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале 4 апреля политолог Виталий Обедин.
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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Олёкминск на выборах мэра победил самовыдвиженец Сергей Щебляков с результатом почти 51% голосов. Его единственного конкурента, представителя «Единой России» Ивана Несмелова, поддержали 37% избирателей.