Якутск, , 05:05 — REGNUM Жители Олёкминска отстояли своё право на свободное волеизъявление, избрав мэром города самовыдвиженца Сергея Щеблякова. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале 4 апреля политолог Виталий Обедин.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGMUM

Читайте также: На выборах в Якутии самовыдвиженец одержал победу над единороссом

«Мои поздравления Сергею и его команде. И огромный респект жителям Олёкминска, дважды отстоявшим свое право на свободное волеизъявление! Такой грязной предвыборной кампании республика ещё не видела. Но народ мудрый. Жалкие потуги пиарщиков от власти, включенный на полную катушку адмресур не помогли. Вангуем, что сокрушительный провал внупола Якутии в провинциальном Олёкминске ещё аукнется в будущем», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Олёкминск на выборах мэра победил самовыдвиженец Сергей Щебляков с результатом почти 51% голосов. Его единственного конкурента, представителя «Единой России» Ивана Несмелова, поддержали 37% избирателей.