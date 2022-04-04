Анадырь, 4 апреля, 2022, 04:52 — ИА Регнум. В бюджете Чукотки сформированы дополнительные финансовые резервы — это связано с санкциями Запада в отношении России и реализацией антикризисных мер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Красивый поселок. «Вся Чукотка. Эгвекинот»

Окружная дума приняла поправки в бюджет на 2022 год. Изменения коснулись доходной и расходной части бюджета Чукотки. Часть средств будет направлена на пополнение объема резервного фонда правительства Чукотки и формирование резерва средств на повышение устойчивости экономики региона в условиях роста санкционного давления.

Доходы бюджета увеличились на 9,18 млрд рублей за счёт увеличения собственных доходов, поступлений из федерального бюджета и целевых взносов от «РусГидро» на доведение до базового уровня тарифов на электроэнергию.

Расходная часть бюджета увеличена почти на 12 млрд рублей. За счёт собственных доходов и остатков средств на начало года расходы возросли на 2,3 млрд рублей. Эти средства планируется направить также на обеспечение продовольственной безопасности округа, в том числе на доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в навигацию 2022 года и обеспечение жителей социально значимыми продовольственными товарами, финансовую поддержку местных бюджетов, обеспечение детей-сирот жильем, единовременные выплаты семьям, выплаты медицинским работникам, поддержку аптек, закупку лекарств, развитие водохозяйственного комплекса, подготовку проектов на строительство комплексов по обращению с отходами в Певеке и Билибино, мероприятия с безнадзорными животными.

С учётом принятых изменений доходы окружного бюджета в 2022 году составят 48,9 млрд рублей, расходы – 53,4 млрд рублей. Дефицит спрогнозирован в размере 4,5 млрд рублей и не превышает пределов, установленных законодательством.

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Как сообщало ИА REGNUM, рекордную прибыль может получить Россия в 2022 году от экспорта энергоносителей, если их основные покупатели не введут эмбарго на импорт.