Олёкминск, Якутия, , 04:50 — REGNUM В городе Олёкминск, где за кресло мэра города боролись два кандидата, победил самовыдвиженец Сергей Щебляков. За него проголосовал почти 51% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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Его единственный конкурент, представитель «Единой России» Иван Несмелов, получил 37% голосов горожан, принимавших участие в выборах. Победа досталась его беспартийному конкуренту. Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

«Я благодарю всех олекминчан, что вы сделали такой выбор! Я возлагаю на себя всю ответственность на реализацию своей программы», — пообещал новый мэр Олёкминска.

Как сообщало ИА REGNUM, во время предвыборной компании на Сергея Щеблякова оказывалось сильное давление. В ход шли проверки надзорных органов, угрозы, грязь и ложь в СМИ, мессенджерах и социальных сетях, сообщал экс-мэр Якутска, предприниматель Владимир Фёдоров.