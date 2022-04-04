Москва, 4 апреля, 2022, 04:43 — ИА Регнум. В понедельник, 4 апреля, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков и температура воздуха от +3 до +5 °C. Об этом 4 апреля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Анна Алябьева ИА REGNUM Весна

Также указывается, что местами возможна гололедица. Ветер северо-западного и западного направлений будет дуть со скоростью 5-10 м/c, атмосферное давление составит 740 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 5 апреля в Москве также ожидается облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков, температура воздуха составит — 4… -2 °C.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля в метеобюро российской столицы сообщили, что за сутки прирост осадков в Москве составил 20 мм.

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