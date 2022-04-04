Бостон, США, , 04:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» нанес поражение с разгромным счетом команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась хозяев гостей со счетом 144:102.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал в матче 32 очка.

В составе «Уизардс» самым результативным стал защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп, сумевший набрать 17 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 7 апреля на выезде сыграет с клубом «Чикаго Буллз», а «Вашингтон» днем ранее также на выезде встретится с командой «Миннесота Тимбервулвз».