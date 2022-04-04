Москва, , 04:34 — REGNUM Актёр Иван Охлобыстин высказался об отъезде из России актрисы Ингеборги Дапкунайте. В своём телеграм-канале он назвал её «высокомерной мадамкой».

Иван Охлобыстин Цитата из т/с «Интерны». реж Максим Пежемский. 2010. Россия

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Читайте также: Актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из России

«Свалила ещё одна шпрота. И Слава Богу! Выговорить её имя неудобоносимо было, да и по лицу было понятно, что мы ей не ровня. Очень уж высокомерная мадамка. Жрала с наших рук, но от лотка категорически отказывалась», — написал Охлобыстин.

При этом актёр высказал поддержку коллеге Дапкунайте по одной из рекламных компаний — Охлобыстин уверен, что Дмитрий Нагиев «наш, до судороги».

«А эта шушера пусть валит. Досвидосы хладнокровные!» — написал актер.

Как сообщало ИА REGNUM, актриса Ингеборга Дапкунайте вместе с сыном временно покинула Россию. Об этом она заявила 1 апреля порталу Irt. lt.