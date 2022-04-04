4 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 07:22 — REGNUM И снова в медиаповестке IT-гигант с офшорными корнями — компания «Яндекс», которая уже второй раз за месяц объявляет о смене своего гендиректора. В этот раз оскандалилась одна из «дочек» — сервис «Яндекс.Еда», пользователи которого пошли в суд требовать компенсации за утечку их персональных данных. Что опять происходит в «Яндексе»? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, занимавшая пост гендиректора ООО «Яндекс» с 2017 года Елена Бунина не дождалась 15 апреля и ушла с должности на две недели раньше. Обязанности руководителя будет исполнять Артем Савиновский. Бунина, судя по скрину переписки из внутреннего форума компании, который фигурирует в СМИ, с конца февраля не появлялась в России, переехав с Кипра в Израиль. При этом в начале марта «Яндекс» уже сообщал о назначении гендиректором Тиграна Худавердяна, который на посту продержался сутки, после чего попал под санкции Евросоюза и покинул руководящие посты в группе.

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Владимир Путин и Аркадий Волож Kremlin.ru

Скандал с утечкой персональных данных

На сегодня известно уже о десятке исков в адрес ООО «Яндекс», ООО «Яндекс.Еда», связанных с защитой персональных данных.

Так, Николай Камнев подал соответствующее заявление в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. В нём он потребовал обязать ответчика защитить его персональные данные, ограничив доступ к ним, и возместить моральный вред. Последний истец оценил в 800 тыс. рублей. На сегодня иск оставлен без движения из-за недочётов. Срок на их устранение отведен до 25 апреля.

До этого в Замоскворецкий районный суд Москвы поступила целая серия исков к ООО «Яндекс.Еда» от клиентов компании. В частности, 30 марта к судье Перепечиной попал иск от МОО потребителей «Ответственность», к судье Мусимовичу — от Б. Фельдман, к судье Лекомцевой — от Д. Пронина, к судье Пазухиной — от Е. Храпцовой. 24 марта Е. Уханова также обратилась с иском к ООО «Яндекс.Еда», ООО «Яндекс.Такси» и ООО «Яндекс». И в апреле заявления продолжили поступать. Так 1 апреля к тому же ответчику подали иски И. Ретуев и Д. Слинков. Помимо этого, в открытых источниках упоминалось о 33 пользователях, которые подали коллективный иск по этой ситуации и требуют по 100 тыс. рублей на каждого.

«Яндекс. Еда» Наталья Стрельцова© ИА REGNUM

Напомним, ещё 2 марта сервис сообщил об утечке данных из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников», а спустя 21 день Роскомнадзор составил на компанию административный протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных по ч. 1 ст. 13. 11 КоАП РФ. Максимальный штраф по этой статье — 100 тыс. рублей. В своём сообщении сервис сообщал, что в интернет попали номера телефонов и техническая информация о заказах. Примечательно: в заказе обычно пишут и адрес клиента, на который необходима доставка. Попали ли в сеть и эти данные, в письме не указывалось. «Утечка» в виде карты с персональными данными клиентов позднее обнаружилась на иностранном сайте. На сегодня доступ к нему заблокирован.

В начале апреля 2022 года стало известно, что в Госдуму планируется внести законопроект, усиливающий защиту персональных данных. Об этом сообщал глава комитета по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»). Этой же инициативой планируется ужесточить требования к операторам обработки этих данных.

«Скандал с утечкой базы «Яндекс.Еды» вновь показал, насколько не защищены персональные данные россиян», — отметил в своём телеграм-канале Хинштейн, обратив внимание на то, что операторы обработки персональных данных на сегодня вообще не обязаны уведомлять государство о произошедших утечках.

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

О компания-фигурантах и их бенефициарах

Отдельно остановимся на ответчиках по искам об утечке персональных данных.

ООО «Яндекс» учреждено в 2000 году и владеет долями ещё в 21 юрлице, у которых в свою очередь также есть «дочерние» активы. ООО на 99,99% принадлежит компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н. В.» из Нидерландов, а на оставшийся небольшой процент — международному фонду «Фонд общественных интересов». Последний создан в 2020 году и зарегистрирован в «российском офшоре» — Калининградской области. Исполнительный директор этого фонда всё та же Бунина, теперь обитающая в Израиле. Учредитель фонда — ещё одно офшорное юрлицо из группы IT-гиганта — публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н. В.» (Нидерланды).

По данным базы «Контур. Фокус», за 2020 год целевое финансирование фонда составило 78,291 млн рублей. Данные за 2021 год пока не приводятся. Выручка ООО «Яндекс» за тот же период — 132,9 млрд рублей (против 123,7 млрд рублей годом ранее), а чистая прибыль — 33,65 млрд рублей против 26,5 млрд рублей в 2019 году. По данным той же базы, ООО было ответчиком по искам на общую сумму 3 трлн рублей. Не лишним будет напомнить, что ранее это юрлицо выступало и фигурантом антимонопольного расследования о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче. Дело завершилось подписанием мирового соглашения.

Офис Яндекс в Москве (сс) WikiFido

ООО «Яндекс.Еда» в ЕГРЮЛ зарегистрировано с января 2018 года и по основному виду деятельности является разработчиком компьютерного программного обеспечения. Фирму с ноября 2021 года возглавляет Роман Маресов, имеющий также в Подмосковье статус ИП (деятельность такси). «Яндекс» на 99,9% принадлежит ООО «Яндекс. Доставка Холдинг» и на оставшуюся часть с 21 февраля 2022 года — нидерландской частной компании с ограниченной ответственностью «Фудтех энд Деливери Б. В». ООО «Яндекс. Доставка Холдинг», в свою очередь, зарегистрировано в декабре 2021 года и принадлежит с февраля 2022 году той же офшорной «Фудтех энд Деливери Б. В» и частной компании с ограниченной ответственностью «Фудтех энд Деливери Холдинг Б. В» (Нидерланды). В активе ООО «Яндекс. Доставка Холдинг» — ООО «Партия еды» и «Яндекс.Лавка».

Утечка персональных данных пользователей и появление их на иностранных сайтах, грубая и не оправданная блокировка новостей по понятной только IT-группе логике, отъезд гендиректора за пределы России — всё это заставляет пользователей задаваться вопросом «а российский ли «Яндекс»? Особенно с учётом прописки в Нидерландах и мальтийского паспорта бенефициара.