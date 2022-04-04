Киев, , 04:28 — REGNUM Журналист из Нидерландов Роберт Дулмерс был лишён аккредитации службой безопасности Украины (СБУ) из-за фотографий ракетного удара по Одессе. Об этом 3 апреля сообщила газета Nederlands Dagblad, где работал Дулмерс.

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Издание сообщает, что Дулмерс был одним из первых журналистов, кто оказался на месте инцидента в Одессе и сделал фотографии, которые были опубликованы утром 3 апреля. Журналистом заинтересовались в СБУ, он был арестован, лишён аккредитации и выслан из страны.

Дулмерсу были предъявлены обвинения в разглашении государственной тайны. За это он был лишён права въезда на территорию Украины в ближайшие десять лет. Главный редактор Nederlands Dagblad пояснил, что доказательств нарушения журналистом законодательства Украины нет. По мнению редактора, свободный и независимый сбор новостей важен в условиях боевых действий для получения достоверной информации.