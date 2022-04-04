Сан-Хосе, , 04:11 — REGNUM Голосование во втором туре президентских выборов Коста-Рики закончено, избирательные участки страны закрылись 3 апреля в 18:00 (03:00 4 апреля мск). Об этом сообщает пресс-службы Верховного избирательного трибунала этой страны.

Коста-Рика Arturo Sotillo

При этом первые предварительные результаты подсчета голосов должны быть объявлены, как планируется, в 20:00 (05:00 4 апреля мск), в выборах принимало подяка 3,5 млн граждан страны. Также о нарушениях или инцидентах во время процедуры голосования не сообщалось.

Кандидатами в президенты Коста-Рики во втором туре являются Родриго Чавес от центристской партии «Социал-демократический прогресс» и Хосе Мариа Фигерес от центристской партии «Национальное освобождение», получившие во время первого тура 16,7% и 27,26% голосов избирателей соответственно.

Отметим, президент указанной центральноамериканской республики избирается на четырехлетний срок.