Сан-Хосе, 4 апреля, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Голосование во втором туре президентских выборов Коста-Рики закончено, избирательные участки страны закрылись 3 апреля в 18:00 (03:00 4 апреля мск). Об этом сообщает пресс-служба Верховного избирательного трибунала этой страны.

Arturo Sotillo Коста-Рика

Планируется, что первые предварительные результаты подсчета голосов будут объявлены в 20:00 (05:00 4 апреля мск). В выборах принимало участие порядка 3,5 млн граждан страны. О нарушениях или инцидентах во время процедуры голосования не сообщалось.

Кандидатами в президенты Коста-Рики во втором туре являются Родриго Чавес от центристской партии «Социал-демократический прогресс» и Хосе Мариа Фигерес от центристской партии «Национальное освобождение», получившие во время первого тура 16,7% и 27,26% голосов избирателей соответственно.

Отметим, что президент указанной центральноамериканской республики избирается на четырехлетний срок.