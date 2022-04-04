Тюмень, , 04:10 — REGNUM В тюменском городе Ялуторовске на 101-м году жизни скончался участник парада 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Воробьёв. Об этом сообщает горадминистрация.

Михаил Алексеевич Воробьёв Пресс-служба горадминистрации Ялуторовска

Михаил Воробьёв был призван на службу в рядах Красной Армии в марте 1941 года в Киевский особый военный округ. Войну прошёл с первых дней до победных залпов. Сражался под Белгородом, Харьковом и Прохоровкой, а также участвовал в освобождении литовских городов. Награждён орденом Отечественной войны II степени, а также орденами Красной звезды, отмечен многими другими правительственными наградами.

После войны Михаил Воробьёв работал на ялуторовском лесозаводе. Прощание с участником Великой Отечественной войны состоится 4 апреля в Центре национальных культур Ялуторовска. Похоронят ветерана будет на своей родине, в селе Старый Кавдык Ялуторовского района.