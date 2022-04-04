Тюмень, 4 апреля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Тюменцы с февраля 2020 года не могут попасть на концерт украинского певца Макса Барских. Об этом сообщает портал 72.ru.

Скриншот с YouTube Макс Барских

Сперва устроителям шоу помешала провести мероприятие пандемия коронавируса, сейчас — крайне антироссийская позиция исполнителя и его публичный отказ выступать в РФ ставит крест на концерте. Но деньги тюменцам, купившим билеты на шоу, не возвращают.

«На данный момент концерт перенесён. Артист и его менеджер официально нас не уведомляют об отмене шоу. Поскольку введен и действует режим повышенной готовности, правительство России приняло и утвердило новые правила отмены, переноса мероприятий и возврата билетов. При переносе зрелищного мероприятия ранее приобретенный билет остается действительным на новую дату. Возврат денежных средств не производится», — цитирует издание официальный ответ организаторов концерта Барских ООО «Ладошки Шоу».

Тюменцы уверены, что концерта украинского певца не будет и 18 сентября 2022 года. Именно на эту дату перенесено шоу Барских. Ведь исполнитель написал в соцсетях, что не вернёт деньги за несостоявшиеся концерты и все средства пойдут на «гуманитарную помощь Украине».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменцам, из-за пандемии не попавшим на концерт известной уругвайской певицы Натальи Орейро, вернули деньги за билеты лишь после обращения в суд. Причём Орейро отметила в своём обращении к российским фанатам, что предоплату за отменённое выступление от организаторов она не получала.