Лос-Анджелес, США, , 03:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» уверенно обыграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никола Йокич All-Pro Reels

Игра состоялась на паркете площадки «Крипто. ком Арена» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 118:129.

Наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил в матче дабл-дабл с 38 очками и 18 подборами.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал форвард Энтони Дэвис, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 28 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Денвер» 6 апреля дома сыграют с клубом «Сан-Антонио Спёрс», а «Лейкерс» в этот же день на выезде встретятся с командой «Финикс Санз».