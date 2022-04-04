Грозный, 4 апреля, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале 4 апреля кадры штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром Замидом Чалаевым «не дают спуску бандеровской шайке».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», — написал Кадыров.

На опубликованных кадрах видно, как производится осмотр территории тактическим квадрокоптером. В ходе осмотра на крыше одного из зданий был обнаружен ползающий снайпер. Он попытался скрыться, но был уничтожен.

«Благодаря слаженным действиям наших силовиков и четкому следованию приказам командования удаётся минимизировать потери среди личного состава, чего не скажешь про нациков, бандеровцев и шайтанов», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, призыв как можно скорее наладить работу органов власти в освобождённом от украинских боевиков Донбассе опубликовал 3 апреля в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.