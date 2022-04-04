Хабаровск, 4 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Хабаровском крае ещё одно крупное предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда» — технологии бережливого производства, которые помогут запустить скрытые резервы внутри компании, внедряет АО «Региоснаб». Компания создана для ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения. В качестве первой площадки, где опробуют новые подходы, выбран автомобильный участок в селе Ильинка Хабаровского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс центр РЦК Производительность труда

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«За первые шесть месяцев реализации нацпроекта на предприятии планируется получить прирост производительности труда на 10%, а в последующие 2,5 года — на 30%. Мы ожидаем снижения времени протекания производственных процессов, сокращения незавершенного производства, и, как следствие, — увеличения выработки. У нас есть уникальная возможность перенять наилучший опыт экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Хабаровского края, получить лучшие решения, освоить лучшие методики. В дальнейшем их можно применять для развития дорожной отрасли при строительстве безопасных и качественных дорог», — прокомментировал главный инженер АО «Региоснаб» Владимир Клименко.

По мнению специалистов Регионального центра компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда, основная цель участия в нацпроекте «Производительность труда» — получение положительного опыта с тем, чтобы потом его тиражировать на другие производственные участки.

«Сейчас «Региоснаб» ведет работы в 12 районах Хабаровского края, где функционирует семь дорожно-ремонтных пунктов и дорожно-эксплуатационных участков. В летний сезон к работе подключатся четыре асфальтобетонных завода, а также 135 единиц строительной техники и механизмов. Поэтому сфера применения принципов бережливого производства — обширная», — добавили эксперты РЦК.

В Хабаровском крае участниками проекта стали уже 15 предприятий, постепенно он охватит 59 краевых организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края и крупные промышленные предприятия продолжат реализовывать нацпроект «Производительность труда», но несколько в другом контексте. В условиях санкционного давления на российскую экономику уже ощущается дополнительная нагрузка, потому что неизбежно происходят сбои в цепочках поставок, комплектующих, оборудования, в транспортировке готовой продукции. И проект становится востребован вдвойне, так как позволяет выявить и запустить скрытые резервы, заявили в министерстве экономического развития региона, где прошла встреча представителей экономического блока регионального правительства с руководством предприятий.