Пекин, , 03:25 — REGNUM Обещания о нерасширении НАТО на восток, которые были даны России по окончании холодной войны, нарушили США, не ставшие за это извиняться. Об этом 4 апреля пишет китайская газета Global Times.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению автора материала, США вместе с союзниками отнеслись к развалу СССР и распаду социалистического блока как к своей победе и начало нового миропорядка, при котором они будут доминировать. При этом политолог из США Фрэнсис Фукуяма даже назвал эти события «концом истории».

«США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться», — говорится в статье.

Также отмечается, что возникновению конфликтной ситуации между Россией и странами Запада стали попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы российского влияния.

«Это логическая особенность теории международных отношений, как повторяет ведущий ученый Джон Миршаймер, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту. Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики «конца истории"», — указывается в статье.

Кроме того, уточняется, что экспансия западных стран стала причиной майдана в Киеве в 2014 году, вызвавшего на Украине волну антироссийского национализма, и последняя стала началом геополитической борьбы за будущее этой страны.

«США и их союзники в своей гордыне отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что артобстрел со стороны украинских боевиков киевского предместья Буча мог стать причиной жертв среди его гражданского населения и это умышленно замалчивается в США.

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